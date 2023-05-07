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Ассоциация инвесторов попросила отменить НДФЛ на курсовой доход от замещающих бондов

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Depositphotos

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратились к министру финансов Антону Силуанову и главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с просьбой отменить налог на доход физически лиц (НДФЛ), возникающий при обмене еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки, написало интернет-издание РБК.

«Я считаю, что есть тема для обсуждения, и вполне возможно, что этот вопрос потребуется отрегулировать дополнительно», — сказал Аксаков.

Как написало издание, изначально еврооблигации покупали по более сильному курсу рубля, а замещали их по более слабому курсу национальной российской валюты. В результате у инвесторов появился дополнительный доход в рублях (в иностранной валюте номинальная стоимость бумаг не изменилась). Эта разница служит базой для начисления НДФЛ.

В Налогом кодексе не прописан механизм обмена облигаций. Такие операции признают в качестве сделки купли-продажи, следовательно начисляют НДФЛ. Инвесторы призвали вывести процесс обмена облигаций из-под общего правила, потому что замещение нельзя приравнивать к классической сделке купли-продажи.

Ранее на этой неделе пресс-служба министерство финансов России сообщила, что ведомство погасило раньше срока купон по евробондам на 6,6 млрд руб, который предполагался к выплате в 2042 году.

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