Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России резко увеличилось число платежей за тренинги и онлайн-школы

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Число платежей за тренинги и онлайн-школы в первом квартале (январь — март) 2023 года увеличилось на 41% относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Русский стандарт».

В кредитной организации объяснили рост количества платежей последствием пандемии коронавируса, когда россияне стали чаще интересоваться дополнительным образованием из-за удаленки.

Кроме того, в первые месяцы с начала года традиционно увеличивается интенсивность подготовки к экзаменам в школах и вузах и, как следствие, растет спрос на дополнительное онлайн-образование.

Однако средний чек одного платежа за обучение на тренингах и в онлайн-школах вырос за первые три месяца 2023 года снизился относительно января — марта 2022 года, до 8 589 руб. с 13 543 руб.

Во второй половине апреля в пресс-службе онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» сообщили, что в марте спрос на услуги преподавателей китайского языка среди россиян вырос на 32% относительно февраля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях