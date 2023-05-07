В России резко увеличилось число платежей за тренинги и онлайн-школы

Число платежей за тренинги и онлайн-школы в первом квартале (январь — март) 2023 года увеличилось на 41% относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Русский стандарт».

В кредитной организации объяснили рост количества платежей последствием пандемии коронавируса, когда россияне стали чаще интересоваться дополнительным образованием из-за удаленки.

Кроме того, в первые месяцы с начала года традиционно увеличивается интенсивность подготовки к экзаменам в школах и вузах и, как следствие, растет спрос на дополнительное онлайн-образование.

Однако средний чек одного платежа за обучение на тренингах и в онлайн-школах вырос за первые три месяца 2023 года снизился относительно января — марта 2022 года, до 8 589 руб. с 13 543 руб.

Во второй половине апреля в пресс-службе онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» сообщили, что в марте спрос на услуги преподавателей китайского языка среди россиян вырос на 32% относительно февраля.