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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков, передает «Москва 24».

Синоптики спрогнозировали в Москве заморозки до минус 2 градусов с 00:00 до 06:00 7 мая.

По данным Гидрометцентра, минувшей ночью на ВДНХ зафиксировали температуру воздуха до минус 0,6 градуса, в Тушино – до минус 1 градуса. Кроме того, синоптики отметили заморозки до минус 3,6 градуса на востоке Подмосковья, в Черустях.

«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 7–9 градусов 6 и 7 мая, затем, к 9 и 10 мая эта разница сократится до 4–5 градусов», – отмечают синоптики.

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