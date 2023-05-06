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Сбербанк открыл свое первое в Крыму отделение

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк открыл первое свое отделение в Крыму, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Отделение банка заработало в центре Ялты. С появлением офиса Сбера крымчанам стали доступны все основные сервисы и продукты банка», — говорится в заявлении банка.

С открытием отделения в Ялте юридическим лицам региона стал доступен более широкий перечень услуг: регистрация бизнеса и выдача бизнес-карт, размещение депозитов, зарплатные проекты для предприятий и компаний. Юрлица, клиенты банка, также могут подключать торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов, указали в Сбере.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, до конца года будут открыты еще несколько современных отделений в других крупнейших городах полуострова.

Ранее в Сбере сообщили о возобновлении выпуска пластиковых детских СберКарт с различными дизайнами.

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