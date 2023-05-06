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МО Турции: стороны зерновой сделки начали переговоры по ее продлению в Стамбуле

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Кирилл Брага/РИА Новости

Турция, Россия, Украины и ООН начали переговоры о продлении зерновой сделки в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Турции.

«В ходе встречи на техническом уровне представители ООН, Турции, Российской Федерации и Украины обсудили повестку встречи заместителей министров и технические аспекты», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что непосредственные переговоры по продлению зерновой сделки были перенесены с 5 мая на следующую неделю.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что цены на продовольствие в мире неминуемо вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена.

Продление сделки принесло бы пользу «всем странам в мире – как бедным, так и богатым», подчеркнул Чавушоглу. Он добавил, что необходимо быть реалистами и понимать, что зерновая сделка не будет действовать вечно.

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