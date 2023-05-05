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CNBC: США могут пойти на краткосрочное повышение потолка госдолга во избежание дефолта

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Emily Elconin/Reuters

Американская администрация рассматривает вариант краткосрочного повышения потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время на переговоры с республиканской оппозицией. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на четыре неназванных источника.

В публикации отмечается, что Белый дом рассматривает возможность краткосрочного повышения потолка государственного долга. Это может позволить избежать дефолт 1 июня, а также получить больше времени на согласование приемлемого компромисса с представителями Республиканской партии.

Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил с обвинениями в адрес президента Джо Байдена и его администрации. Маккарти обвинил Байдена и его подчиненных в нежелании урегулировать ситуацию вокруг государственного долга США, грозящего стране дефолтом.

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