Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин США продлил сроки по сделкам с энергоносителями с ключевыми банками РФ до 1 ноября

close
100%
Global Look Press

Министерство финансов США продлило до 1 ноября 2023 года разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для ряда ключевых банков России, находящихся под американскими санкциями. Об этом говорится в опубликованной генлицензии министерства, передает ТАСС.

В декабре прошлого года срок для проведения этих сделок был установлен до 16 мая.

В документе Минфина США говорится, что связанные с энергоносителями сделки разрешены с Банком России, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Росбанком и любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше.

Сделки можно будет заключать до 00:01 по времени восточного побережья США (7:01 мск) 1 ноября. Они касаются транзакций, которые ранее были запрещены указом президента США, на основе которого были введены санкции.

В конце апреля сообщалось, что США исключили из санкций ряд операций с ФСБ России, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях