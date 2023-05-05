Минфин США продлил сроки по сделкам с энергоносителями с ключевыми банками РФ до 1 ноября

Министерство финансов США продлило до 1 ноября 2023 года разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для ряда ключевых банков России, находящихся под американскими санкциями. Об этом говорится в опубликованной генлицензии министерства, передает ТАСС.

В декабре прошлого года срок для проведения этих сделок был установлен до 16 мая.

В документе Минфина США говорится, что связанные с энергоносителями сделки разрешены с Банком России, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Росбанком и любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше.

Сделки можно будет заключать до 00:01 по времени восточного побережья США (7:01 мск) 1 ноября. Они касаются транзакций, которые ранее были запрещены указом президента США, на основе которого были введены санкции.

В конце апреля сообщалось, что США исключили из санкций ряд операций с ФСБ России, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.