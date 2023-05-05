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The Guardian: Shell собралась продать свою долю в скандальном месторождении нефти

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Global Look Press

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell собирается найти покупателя на свою долю в спорном нефтяном месторождении у Шетландских островов, которые расположены на северо-востоке Шотландии. Об этом пишет The Guardian.

Нефтяная компания Shell по-прежнему владеет 30% акций нефтяного месторождения Камбо, однако недавно изъявила желание продать свою долю на фоне многочисленных протестов экологических активистов.

По словам главы подразделения Shell по разведке и добыче в Британии Саймона Родди, компания уже заключила сделку с мажоритарным владельцем Cambo, Ithaca Energy, о продаже своей доли. При этом если найдется покупатель, который хочет купить меньше 30%, то остаток доли будет продан Ithaca Energy. В случае, если покупатель захочет больше 30%, то Ithaca Energy может добавить 19,99% своей доли для создания рабочей доли в размере 50%.

Генеральный директор Ithaca Алан Брюс, в свою очередь, заявил, что решение Shell является важным шагом на пути к разработке месторождения Камбо. В будущем этот актив поможет поддерживать энергобезопасность Британии.

В конце февраля газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что руководство Shell рассматривало возможность переноса собственной штаб-квартиры в США. Генерального директора Ваэля Савана беспокоил недостаточный объем капитализации фирмы, сильно уступающей по этому показателю основным американским конкурентам — ExxonMobil и Chevron.

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