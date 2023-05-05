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МВД предложило разрешить миграционные проверки бизнеса в обход действующего моратория

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили разрешить миграционные проверки бизнеса в обход действующего моратория. Мера должна усилить контроль над пребыванием иностранных граждан на территории России, для ее реализации предлагается создать новый институт административного надзора, сообщается на портале нормативных правовых актов.

«Предлагаемый законопроект устранит «административные барьеры, связанные с ограничением контрольно-надзорных полномочий» органов внутренних дел <....> Предупреждать и пресекать нарушения можно в основном путем проверок мест скопления мигрантов, которые «в подавляющем большинстве случаев» принадлежат юрлицам: это стройки, торговые объекты, промышленные предприятия, рынки и гостиницы», — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов данной инициативы, в настоящее время мораторий на проведение проверок представителей бизнес-сообщества мешает правоохранительным органам выявлять нарушения бизнесом миграционных законов. В результате деятельность по выявлению нарушителей миграционного законодательства носит формальный характер, а ее результативность оставляет желать лучшего.

28 апреля глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил о росте числа трудовых мигрантов из Узбекистана в 4 раза за последние 7 лет. При этом в центральноазиатской стране работают 3 тыс. компаний с участием российского капитала, из которых 700 появились в 2022 году.

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