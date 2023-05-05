Spiegel: визит короля Великобритании обошелся налогоплательщикам ФРГ в €440 тысяч

Организация визита короля Великобритании Карла III в Германию, который состоялся с 29 по 31 марта 2023 года, обошелся налогоплательщикам страны в 440 тыс. евро, написал журнал Spiegel. Журнал ссылается на ответ Минфина ФРГ на парламентский запрос Левой партии.

Больше всего — 126 тыс. евро — было потрачено на работу батальона охраны. Еще 43 тыс. евро стоил банкет во дворце Бельвю — резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. На размещение королевской четы и сопровождающих, а также закупку и развешивание флагов было направлено 32 тыс. евро. Услуги военного оркестра стоили 31 тыс. евро. Другие статьи расходов не были указаны в статье.

В Левой партии сочли такие траты слишком большими и подвергли критике Минфин. По словам представителя партии, деньги в ходе визита Карла III «никакой роли не играли», тогда как обычно в республике стараются «экономить на всем».

6 мая в Вестминстерском аббатстве состоится коронация Карла III. Он с королевой Камиллой прибыли в аббатство для последней репетиции перед коронацией. Ранее британская метеорологическая служба заявила, что во время коронации Карла III будет облачно и дождливо.