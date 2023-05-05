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«Роснефть» интегрировала программу лояльности «Семейная команда» в гостиничный бизнес

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Zamir Usmanov/Global Look Press

«Роснефть» первой в России интегрировала программу лояльности розничной сети компании «Семейная команда» в гостиничный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что участники программы смогут получать бонусные баллы не только на АЗС «Роснефти», но и при оплате проживания в отеле «Владимировский». Теперь участникам программы лояльности «Семейная команда» будет начисляться по 5 баллов за каждые 100 рублей, потраченные в отеле. Как уточнили в компании, баллы начисляются в течение 3-х рабочих дней после окончания периода оплаченного проживания.

В «Роснефти» рассказали, что накопительная бонусная программа «Семейная команда» позволяет копить бонусные баллы в сети АЗС «Роснефть», а также у партнеров программы. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети компании.

Напомним, в декабре 2021 года «Роснефть» открыла гостиничный комплекс «Владимировский» в Ленинградской области, который расположен в бухте Владимировская с видом на Ладожское озеро. Комплекс располагает развитой инфраструктурой для комфортного отдыха и включает четырехзвездочный отель, SPA-центр, банный комплекс, кемпинг для автодомов, а также пассажирский речной вокзал.

Кроме того, рядом с гостиницей расположена плавучая АЗС для водного транспорта и современная автозаправочная станция нового формата, где можно заправить автомобиль всеми видами топлива и зарядить электромобиль.

Также в бухте «Владимировская» создана береговая инфраструктура, которая позволяет туристам добраться до монастырского комплекса на о.Коневец. От пассажирского речного вокзала до острова курсируют комфортабельный катамаран «Святой Князь Владимир», катер «Святой Арсений» и два судна на воздушной подушке.

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