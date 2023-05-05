China Daily: отказ Китая от расчетов в долларах приведет к негативным последствиям для США

Отказ Китая от проведения внешнеторговых расчетов в американских долларах может привести к серьезным экономическим последствиям для США. Этот сценарий рискует стать предпосылкой для возможной потери Штатами ведущей роли в формирующемся мировом торговом порядке, сообщает газета China Daily.

По итогам марта текущего года доля юаня в трансграничных платежах Китая увеличилась до 48%. По этому показателю валюта КНР опередила американскую, на чью долю пришлось только 47%. В дальнейшем тенденция по увеличению роли юаня в китайских расчетах может продолжиться, уточняется в статье.

«Как только Китай откажется от доллара, последствия для США могут быть суровыми. Экспорт Китая в развивающиеся страны и крупнейшие страны с рыночной экономикой уже превышает его совокупный экспорт в США, Европейский союз и Японию, предполагая, что формируется новый торговый порядок, который окажет серьезное влияние на характер платежей и международные валютные резервы», — заключается в материале.

5 мая газета The Washington Post со ссылкой на главу административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщила, что объявление дефолта в США сыграет на руку Китаю и России. Москва и Пекин смогут предоставить это как доказательство неэффективности демократии.