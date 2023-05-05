Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ашан» и Metro заявили, что у них нет намерения покидать российский рынок

close
100%
РИА Новости

Ритейлеры Ашан» и Metro будут продолжать свою деятельность на территории России, никаких изменений не планируется. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщения пресс-служб компаний.

«Ашан Ритейл Россия продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы. Ашан в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании», — отметили в пресс-службе.

В компании также добавили, что планов по открытию новых магазинов в России сейчас нет. Однако все действующие магазины продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, будет расширяться ассортимент собственного производства.

В Metro же указали, что компания сохраняет операционную деятельность в стране. В планах на 2023 год стоит также расширение ассортимента продукции, улучшение сервисов и дальнейшая диджитализация.

В конце апреля российская «дочка» компании Auchan стала объектом расследования во Франции по подозрению в коррупции.

До этого Metro отменила вход по картам гостя в свои торговые центры. Пресс-служба добавила, что Metro подготовила расширенный список товаров к открытию своих торговых центров. Также был увеличен ассортимент товаров собственных торговых марок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях