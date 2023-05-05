New Indian Express: Индия не приостанавливала переговоры с Россией по торговле в рупиях

К настоящему времени власти Индии и России не приостанавливали переговоры о торговле в местной национальной валюте — индийских рупиях. Однако у обеих сторон сложился ряд вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения, сообщает газета New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников.

«Правительственные чиновники опровергли сообщения о том, что Индия и Россия приостановили переговоры о торговых расчетах в индийской рупии. Официальные лица признали, что есть вопросы о том, как Россия могла бы использовать излишки рупий на счетах vostro, но переговоры по сглаживанию этих разногласий продолжаются», — говорится в материале.

Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах. Данная мера объяснялась необходимостью продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики азиатской страны. Однако 4 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Нью-Дели не смогли договориться по поводу двусторонних расчетов в рупиях.

Одной из причин возникших разногласий стал тот факт, что России оказалось невыгодно торговать в индийской валюте из-за невозможности полностью конвертировать ее. В итоге, по словам двух индийских правительственных чиновников, в настоящее время стороны вернулись к оплате в долларах США, но ищут альтернативы.