Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Baijiahao: США совершили роковую ошибку, пытаясь санкциями сбить с ног Россию

close
100%
«Газета.Ru»

США пытались сбить Россию с ног при помощи множества санкций, однако тем самым они совершили роковую ошибку, которая обернулась против Штатов. Об этом пишет один из пользователей на портале Baijiahao.

Чтобы восстановить гегемонию и остановить собственный упадок, США спровоцировали конфликт между Россией и Украиной. Все это было тщательно спланировано Соединенными Штатами, и внутренние утечки свидетельствуют о том, что они начали проектировать нынешний конфликт еще восемь лет назад. Однако США не смогли добиться желаемого, совершили роковую ошибку, введя очередные антироссийские санкции, и затянули сами себя в еще большее болото.

По мнению автора публикации, США использовали все возможные средства, чтобы сбить Россию с ног. В частности, были заморожены $400 млрд российских активов, часть которых были отправлены на поддержку Украины. При этом экономика РФ не обвалилась, а США загнали себя в долговую яму, превысив кредитный лимит и вырыв могилу своей гегемонии.

В статье также указали, что США сами показали всему миру небезопасность своей валюты, так как активы в долларах могут быть отобраны в любой момент. Поэтому, с учетом действий США, статус доллара в качестве моровой резервный валюты пошатнулся, а ее имидж был окончательно испорчен. Все это привело к тому, что многие страны начали избавляться от американской зависимости, пытаясь проводить торговые операции в местных валютах.

В начале мая директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире фиксируется постепенный отказ от американского доллара. Однако, по ее словам, этот вопрос не вызывает беспокойства, потому что в ближайшей перспективе альтернативы американской валюте нет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях