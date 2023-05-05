США пытались сбить Россию с ног при помощи множества санкций, однако тем самым они совершили роковую ошибку, которая обернулась против Штатов. Об этом пишет один из пользователей на портале Baijiahao.

Чтобы восстановить гегемонию и остановить собственный упадок, США спровоцировали конфликт между Россией и Украиной. Все это было тщательно спланировано Соединенными Штатами, и внутренние утечки свидетельствуют о том, что они начали проектировать нынешний конфликт еще восемь лет назад. Однако США не смогли добиться желаемого, совершили роковую ошибку, введя очередные антироссийские санкции, и затянули сами себя в еще большее болото.

По мнению автора публикации, США использовали все возможные средства, чтобы сбить Россию с ног. В частности, были заморожены $400 млрд российских активов, часть которых были отправлены на поддержку Украины. При этом экономика РФ не обвалилась, а США загнали себя в долговую яму, превысив кредитный лимит и вырыв могилу своей гегемонии.

В статье также указали, что США сами показали всему миру небезопасность своей валюты, так как активы в долларах могут быть отобраны в любой момент. Поэтому, с учетом действий США, статус доллара в качестве моровой резервный валюты пошатнулся, а ее имидж был окончательно испорчен. Все это привело к тому, что многие страны начали избавляться от американской зависимости, пытаясь проводить торговые операции в местных валютах.

В начале мая директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире фиксируется постепенный отказ от американского доллара. Однако, по ее словам, этот вопрос не вызывает беспокойства, потому что в ближайшей перспективе альтернативы американской валюте нет.