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ERR: в Эстонии продолжается серьезный спад в промышленном производстве

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Промышленный спад в Эстонии продолжается из-за снижения потребительского спроса. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на заявление аналитика Министерства экономики и коммуникаций страны Карела Лембера.

«На самом деле, промышленное производство сейчас слабое по всей Европе, оказалась затронута и Эстония. Основная причина заключается в том, что спрос на промышленную продукцию упал. В сфере услуг дела идут довольно хорошо, а в промышленности – хуже», — отметил Лембер.

По его словам, сильнее всего спад наблюдается в строительстве и смежных с ним отраслях промышленности. При этом такая ситуация случилась по ряду причин, в частности из-за снижения инвестиций в строительство, отчего эффект начал распространяться и на другие сектора.

Он добавил, что есть надежда на прохождение пика кризиса и то, что он больше не повторится. При этом сейчас показатели промышленности куда хуже, чем в прошлом году, но спад оказался не таким сильным.

4 мая ERR, ссылаясь на данные Института конъюнктуры, сообщил, что цены на продукты в Эстонии в апреле 2023 года резко выросли. Сильнее всего подорожали овощи, сахар, мясо и молочные продукты.

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