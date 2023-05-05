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«Ведомости»: электрометаллурги попросили власти сократить разовый сбор со сверхприбыли

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Российские электрометаллурги попросили власти сократить размер разового сбора со сверхприбыли бизнеса. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на обращение Ассоциации электрометаллургических предприятий (АЭМП) замминистру финансов Алексею Сазанову.

АЭМП отметили, что продукция электрометаллургических предприятий менее маржинальна и подразумевает значительно более высокие затраты при производстве по сравнению с другими компаниями сектора. Кроме того, рентабельность компаний, которые производят металлы электросталеплавильным способом, в несколько раз меньше, по сравнению с другими организациями.

Кроме того, отрасль должна также выплачивать акциз на жидкую сталь. Однако двойное налогообложение лишь серьезно увеличивает нагрузку на электрометаллургические компании, создавая определенные риски для всей отрасли.

Аналитики посчитали, что просьба ассоциации закономерна, так как электрометаллургические компании наиболее уязвимы среди всех производителей стали в России. В целом, акциз стал дополнительным бременем для таких компаний. Однако, скорее всего, правительство не будет снижать размеры сбора.

4 мая «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова писали, что Министерство финансов Российской Федерации утвердило порядок регулирования разового сбора с представителей крупного российского бизнеса. Министерство, в частности, направило документ в Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав, Минэнерго, ФНС, Счетную палату.

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