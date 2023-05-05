Криптобиржа Coinbase уменьшила чистый убыток более чем в пять раз в первом квартале

Криптовалютная биржа Coinbase смогла завершить первый квартал с уменьшением размера чистого убытка более чем в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте компании.

Чистый убыток Coinbase в январе-марте составил $78,9 млн, или $0,34 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $429,7 млн, или $1,98 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

В документе указали, что размер выручки упал до $772,5 млн, в то время как годом ранее она была на уровне $1,17 млрд. Объем торгов сократился до $145 млрд с $309 млрд.

По данным организации, индустрия криптовалют до сих пор остается изменчивой, что уже показали частые нарушения в работе банковского сектора. В целом, сейчас нельзя предсказать результат тех или иных событий, поэтому компания будет направлять усилия на уменьшение издержек.

В середине февраля криптовалютная биржа Coinbase отчиталась о чистом убытке за четвертый квартал (октябрь — декабрь) 2022 года в размере $557 млн, а за весь прошлый год потери составили $2,625 млрд.

До этого издание Japan Times писало, что компания Coinbase Global прекращает свою деятельность в Японии вслед за конкурирующей биржей Kraken.