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«Ъ»: японская сеть одежды Uniqlo запланировала закрыть большую часть магазинов в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Японская сеть одежды Uniqlo решила закрыть в России большинство своих крупных магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости.

На месте первого российского магазина Uniqlo в московском торгцентре «Атриум» откроется точка Lime, еще одну площадку японского бренда в другом крупном объекте — AFI Mall займет Gloria Jeans, отметили источники издания. При этом в Gloria Jeans заявили, что компания в ближайшие месяцы займет еще ряд точек, которые ранее были у торговой сети Uniqlo.

Эксперты рынка посчитали, что до марта 2022 года под брендом Uniqlo в стране работало 50 точек, а к концу января 2023 года их число сократилось до 27. Поэтому сейчас, вполне вероятно, японская сеть уже окончательно начала сворачивать свой бизнес в России.

Кроме того, в 2022 году Uniqlo распродавал все свои остатки в онлайне. Благодаря этому компания смогла получить чуть больше 12 млрд рублей. При этом также был зафиксирован убыток в размере 10,78 млрд рублей. В частности, убыток произошел из-за закрытых магазинов, аренду которых все равно приходилось оплачивать.

В середине февраля статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что производители одежды из России смогут без особых сложностей заменить товары японского бренда Uniqlo, если он все-таки решит покинуть российский рынок.

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