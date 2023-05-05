В США обнаружили очередной проблемный региональный банк

Акции калифорнийского банка PacWest Bancorp обвалились на 56% после того, как появлялись сообщения о возможной продаже. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отметили, что инвесторы обеспокоились этими сообщениями, опасаясь, что PacWest может повторить судьбу двух других калифорнийских банков — Silicon Valley Bank (SVB) и First Republic Bank, которые были закрыты, а их активы проданы более крупным финансовым организациям.

По сравнению с ранее обанкротившимися банками, чьи активы были выше $200 млрд, у PacWest они значительно ниже и находятся на уровне $40 млрд, а число отделений – 67. При этом аналитики уже многократно предупреждали, что после краха SVB и First Republic Bank, последствия могут ощутить небольшие региональные банки.

В конце апреля акции американского First Republic Bank обвалились более чем на 22% в моменте на фоне публикации отчетности, где указывается массовый отток депозитов.

До этого ведущий экономист финансового конгломерата Morgan Stanley Сет Карпентер заявил, что крах крупного инвестиционного банка SVB не приведет к полномасштабной рецессии в США в обозримой перспективе. Рост объемов кредитования замедлился на американском рынке еще до потрясений в местном банковском секторе.