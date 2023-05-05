Финский Fortum оспорит передачу «дочки» в России в управление Росимуществу

Финская энергетическая корпорация Fortum официально уведомила администрацию президента России, что не согласна с передачей своей российской «дочки» — ПАО «Фортум» — во временное управление Росимуществу и намерена защищать свои права в соответствии с международным законодательством. Об этом говорится на сайте компании.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Указом был утвержден перечень иностранных активов, которые переходят во временное управление Росимущества. В него в том числе вошли принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% «Фортума».

В Fortum считают, что указ президента РФ лишил корпорацию прав акционера. В заявлении говорится, что действия России являются грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что доли иностранных акционеров в ПАО «Фортум» и «Юнипро» «были переданы во временное управление «Росимуществу» в соответствии с указом главы государства.