Разведка США: производство чипов на Тайване может остановиться в случае конфликта

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что производство полупроводников на Тайване может остановиться в случае силовых действий КНР в отношении острова. Об этом она сказала на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

Хейнс подчеркнула, что полупроводники крупнейшего тайваньского производителя микрочипов TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) используются практически во всех категориях электронных устройств во всем мире, и вероятный конфликт может привести к остановке производства на предприятиях компании.

По словам директора Национальной разведки США, это окажет глобальное финансовое влияние, которое может составить от $600 млрд до $1 трлн в год в течение первых нескольких лет. Кроме того, по мнению Хейнс, «вторжение на Тайвань» и блокировка производства негативно скажутся на американском ВВП.

Ранее сенатор Джей Ди Вэнс высказывал мнение, что власти США должны быть уверены в том, что если Китай пойдет на «силовой захват» Тайваня, они смогут помочь Тайбэю. По его словам, в противном случае успех КНР станет болезненным ударом по американской экономике.

Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.