Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Newsweek: энергетическая политика США на Украине подведет ее к новым конфликтам

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Инвестиции США в нефтегазовую инфраструктуру Украины подведут республику к новым конфликтам. Такое мнение выразил в статье для журнала Newsweek аналитик Майкл Шэнк.

«Будущий облик украинской инфраструктуры — ее энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках», — написал эксперт.

Шенк считает, что, стремясь построить крупные централизованные системы в корыстных интересах, Соединенные Штаты превращают Украину в более уязвимое государство, как в вопросах энергетики, так и безопасности. В качестве примера автор приводит американскую политику в Ираке и Афганистане.

По мнению специалиста, энергетическая политика США, проводимая на Украине на масштабных атомных электростанциях, угольных, газовых и нефтяных объектах увеличивает риски саботажа с последующими сбоями в импорте энергии в масштабах всего государства.

Ранее американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации президента США Джо Байдена.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях