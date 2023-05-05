Инвестиции США в нефтегазовую инфраструктуру Украины подведут республику к новым конфликтам. Такое мнение выразил в статье для журнала Newsweek аналитик Майкл Шэнк.

«Будущий облик украинской инфраструктуры — ее энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках», — написал эксперт.

Шенк считает, что, стремясь построить крупные централизованные системы в корыстных интересах, Соединенные Штаты превращают Украину в более уязвимое государство, как в вопросах энергетики, так и безопасности. В качестве примера автор приводит американскую политику в Ираке и Афганистане.

По мнению специалиста, энергетическая политика США, проводимая на Украине на масштабных атомных электростанциях, угольных, газовых и нефтяных объектах увеличивает риски саботажа с последующими сбоями в импорте энергии в масштабах всего государства.

Ранее американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации президента США Джо Байдена.