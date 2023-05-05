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Сотовый оператор «Мотив» потребовал от компании Ericsson продолжить обслуживание станций

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Global Look Press

Компания «Екатеринбург-2000», предоставляющая услуги сотовой связи под брендом «Мотив», судится со шведской компанией Ericsson из-за отказа оказывать техподдержку, сообщает РБК.

В начале июля Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать данное дело. По информации представителя истца, компания использовала оборудование Ericsson при развертывании своей сети и заключила долгосрочный договор техподдержки.

Однако, по словам представителя «Екатеринбург-2000», Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, отказалась исполнять договор.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине Ericsson объявила о приостановке поставок в Россию, а затем приостановила бизнес в стране на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Ericsson потеряла 2,3 млрд рублей в России по итогам 2022 года.

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