WSJ: акции региональных банков США упали до минимумов 2020 года

Акции ряда региональных банков в Соединенных Штатах рухнули в ходе биржевых торгов 2 мая до минимумов 2020 года, это отражает обеспокоенность инвесторов состоянием отрасли, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

В большей степени снижение котировок затронуло банки, пострадавшие после мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB). Акции банка PacWest из Лос-Анджелеса упали почти на 28%, нью-йоркского Metropolitan Bank упали в цене на 20%, а акции банка Western Alliance из Финикса, штат Аризона, — на 15%.

Котировки крупнейших кредитных организаций США также снизились на торгах менее существенно.

Ранее сообщалось, что американский банк First Republic Bank (FRB) стал самым крупным обанкротившимся заемщиком в США после кризиса 2008 года.

До этого Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) заявила, что необходимо провести реформирование системы защиты вкладов в американских банках. Это намерение FDIC вызвано недавним крахом трех крупных банков страны: Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.