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«Ъ»: запрет использования дронов может отбросить отрасль на пять лет назад

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Илья Питалев/РИА Новости

Запрет на полеты беспилотников в 40 российских регионах, который был введен на фоне атаки дрона на Кремль, обойдется отрасли в сумму около 10 млрд руб. и откатит рынок к уровню 2018 года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных разработчиков и производителей техники.

В публикации говорится, что только в Москве и Санкт-Петербурге убытки могут составить 1,5 млрд руб. Из-за низкой эффективности тотальных запретов, эксперты предлагают за месяц проработать внедрение ответчиков для контроля маршрута и экстренного прерывания полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Участники рынка подсчитали, что, если запрет продлится до конца года, общие потери от запрета на полеты беспилотников в Москве, Подмосковье и Петербурге могут составить около 1,5 млрд руб. Эта сумма является объемом недополученной прибыли производителей и эксплуатантов беспилотников, которые продают услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга.

Согласно отраслевой оценке гендиректора «Флай Дрон» Никита Данило, не считая столичных регионов, потери из-за запретов по стране могут превысить 10 млрд руб. в 2023 году.

Мэр столицы Сергей Собянин запретил запускать беспилотники в столице с 3 мая. По состоянию на 3 мая запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в 39 регионах Российской Федерации.

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