На Украине повторно арестованы права нефтегазовой компании Коломойского

На Украине повторно арестованы корпоративные права нефтегазодобывающей компании «Укрнефтебурение» бизнесмена Игоря Коломойского, сообщается в Telegram-канале генерального прокурора.

Отмечается, что корпоративные права снова переданы в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что в российском регионе национализировали имущество украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.

По его словам, в общей сложности под национализацию попали 500 объектов, в том числе земельные участки и пансионаты, банки, Камыш-бурунский железорудный комбинат, активы киевского футбольного клуба «Динамо» и другие.

Под национализацию также попало имущество гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла «Елена» в Ялте), рассказал Константинов.