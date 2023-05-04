Мишустин заявил, что в экономику нужно привлечь 10 трлн рублей в виде частных инвестиций

Власти России работают над привлечением частных инвестиций в производство, которые за восемь лет должны составить минимум 10 трлн рублей. Об этом на стратегической сессии по развитию промышленности заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство сейчас принимает дополнительные меры, которые помогут значительно увеличить объемы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей», — отметил Мишустин.

По его словам, для этих целей еще в марте была запущена кластерная инвестиционная платформа, благодаря которой можно предоставлять долгосрочные кредиты по льготной ставке. При этом в апреле было одобрено уже восемь проектов на 220 млрд рублей, а более 40 проектов находятся на этапе рассмотрения.

Он добавил, что совсем недавно правительство продлило программу предоставления государственных гарантий на поддержку промышленности в виде промышленной ипотеки, которую можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений.

В конце апреля руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко высказал мнение, что сложившихся сейчас на рынке инвестиционных возможностей не было в России последние 30 лет. По словам эксперта, то, каким образом Россия воспользуется окном своих возможностей, во многом определит технологичность и конкурентоспособность продукции предприятий РФ, а также темпы роста экономики на горизонте 5-10 лет.