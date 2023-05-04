Киев считает необоснованными компенсации польским фермерам из-за наплыва зерна с Украины

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка назвал необоснованными компенсационные выплаты польским фермерам в связи с наплывом украинского зерна, утвержденные Еврокомиссией. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что решение Польши о блокировки экспорта украинской сельхозпродукции привело к потерям для Киева в размере $143 млн, что больше, чем Еврокомиссия будет выплачивать польским фермерам в качестве компенсации.

Министр считает, что они будут получать эти деньги ни за что, ведь «это был настоящий блеф со стороны польских фермеров и, к сожалению, польское правительство отреагировало очень странным образом».

Качка отметил, что политическое решение Польши нанесло большой ущерб как Евросоюзу, так и Украине.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив транзит и экспорт этой сельхозпродукции в остальные государства ЕС.

28 апреля шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.