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Глава Минфина Кипра сообщил, что у страны упали доходы от потери туристов из России

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Reuters

Министр финансов Кипра Макис Керавнос признал, что экономика страны потеряла доходы из-за значительного сокращения потока российских туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра.

«Наша экономика пострадала в основном по двум каналам: туристический сектор и импортируемая инфляция», — сказал Керавнос.

Министр отметил, что сокращение турпотока россиян произошло после закрытия воздушного пространства для России.

Как говорится в публикации, по числу туристов на Кипре Россия до 2021 года занимала вторую строчку после Великобритании с 20-процентной долей. После закрытия неба поток туристов снизился в 2022 году.

В то же время, по данным Статистической службы Кипра, в январе 2023 года в страну прибыли 90,5 тыс. туристов, и это более чем вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Одна из главных причин — ослабление коронавирусных ограничений. Власти Кипра также заявили о намерении увеличить число прибывающих на остров россиян в этом году.

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