Решетников заявил, что инфляция в России по итогам апреля сократилась до 2,6%

Уровень инфляции в России по итогам апреля 2023 года составил всего 2,6%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас в разы ниже уровень госдолга, у нас существенно ниже инфляция. По апрелю данные сейчас — вообще 2,6%», — отметил Решетников.

По его словам, среди развитых стран в марте у России был один из самых низких показателей – 3,5%.

В начале мая РИА Новости, ссылаясь на данные исследовательской компании NielsenIQ сообщили, что значение потребительского оптимизма в России по итогам первого квартала 2023 года выросло на 4%.

До этого обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes писал, что Европа страдает от последствий конфликта на Украине, однако в России дела обстоят гораздо лучше.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не ожидает двузначной инфляции в России в 2023 году. По ее словам, ЦБ ожидает «некоторого ускорения повышения инфляции в устойчивых компонентах», но не двузначных чисел по этому показателю.