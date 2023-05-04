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Путин заявил, что показатели России по госдолгу оказались хорошими

Путин обсудил с главой Минэкономразвития Решетниковым показатели по госдолгу в России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Показатели по госдолгу в России значительно лучше, чем в ряде других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Госдолг от ВВП страны у нас — 14,9%. Хороший показатель», — отметил Путин.

По его словам, в США этот показатель на уровне 121,7%, а в Еврозоне – 90,9%. Например, в Германии уровень госдолга составляет 66,5%, во Франции – 111,1%.

В конце марта РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка сообщило, что внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года. Совокупно внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 21,1% и составил $380,5 млрд — таким образом, за прошедший год долг сократился на $101,8 млрд.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме заявил, что госдолг России составляет 15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, экономика чувствует себя уверенно.

Ранее Путин во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о государственном долге России, Европы и США. По словам российского лидера, госдолг РФ принципиально ниже, чем в Еврозоне, в Великобритании и Соединенных Штатах.

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