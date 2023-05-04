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Европейский ЦБ повысил базовую ставку с 3,5% до 3,75% годовых

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 3,75% с 3,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Согласно заявлению, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 3,75%, 4% и 3,25% соответственно с 10 мая 2023 года.

Отмечается, что ЕЦБ готов скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить возврат годовой инфляции к 2%.

Ранее сообщалось, что укрепление курса евро вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики руководства Европейского Центробанка (ЕЦБ) могут привести к ослаблению позиций американского доллара на мировом валютном рынке. Ожидается, что по итогам заседания регулятор поднимет уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов.

Руководство ЕЦБ продолжительное время проводит ужесточение денежно-кредитной политики.

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