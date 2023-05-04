Россиянам рекомендовали переводить долларовые депозиты во вклады в юанях

Сохранение сбережений в долларах США и евро теряет свою актуальность, и россиянам стоит присмотреться ко вкладам в юанях. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» выразил генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов.

«Юань еще не стал мировой резервной валютой, но его рост на мировом финансовом рынке впечатляет. За последнее время доля юаня в мировой торговле выросла более чем вдвое — с 2 до 4,5%. Российские кредитные организации в рамках этого тренда предлагают открытие депозитов в юанях», — рассказал Диашов.

По словам эксперта, сейчас 10 банков в России активно привлекают средства во вклады в юанях. Разместить можно от 100 до 2 млн юаней, ставки по таким депозитам составляют 1,3-2,4%, что выше чем по долларовым.

Кроме того, стоимость юаня в рублевом эквиваленте на бирже увеличилась почти на 20%, указал Диашов.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер подтвердил «Газете.Ru», что юань дорожает по отношению к рублю. По его словам, в начале апреля юань подорожал до годового максимума к российской валюте. В моменте валютная пара юань-рубль (расчеты завтра) подскакивала к 12,14, уточнил он. На максимумах года юань на Мосбирже оставался вплоть до конца прошлого месяца, добавил Зельцер.