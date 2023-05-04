Авиаэксперт объяснил сокращение субсидирования авиакомпаний в этом году

Сокращение объемов государственного субсидирования внутренних рейсов в России говорит об отсутствии необходимости субсидировать эти маршруты, рассказал «Общественной службе новостей» авиаэксперт Роман Гусаров.

Это связано либо с невостребованностью маршрутов, либо с тем, что платежеспособность авиакомпаний позволяет им летать без дополнительной господдержки.

«Одна из задач субсидирования — это, в том числе, разогнать, раскрутить эти новые маршруты, чтобы люди летали, и дальше идти по пути сокращения объемов субсидирования, чтобы все-таки все шло естественным путем, и чтобы было нормальное рыночное ценообразование и эти билеты были доступны для населения. Причем чем чаще самолеты летают, тем дешевле становятся авиабилеты. И где-то на каком-то этапе эта себестоимость полета приближается к стоимости авиабилета. Тогда уже можно летать собственно без субсидий. Потому что расходы авиакомпании не превышают доходов от продаж авиабилетов», — рассказал Гусаров.

Сокращение объемов господдержки и количества маршрутов не скажется на стоимости билетов по социально значимым направлениям, уверен эксперт. Однако изменения цен могут произойти на тех направлениях, которые не вошли в программу субсидий. Авиакомпании также могут совсем прекратить полеты из-за низкой востребованности, отметил авиаэксперт.

«Зная подход Минтранса и Росавиации к этим программам, все социально-значимые маршруты — а субсидируются именно они — будут субсидироваться и дальше. То есть там, где авиация во многом безальтернативна, там субсидии останутся, и транспортная доступность населения сохранится. Это, например, Красноярский край, Якутия, Магадан, Сахалин, Камчатка», — заключил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы в этом году урезали с 9 млрд до 7,5 млрд руб.