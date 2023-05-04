Минсельхоз Польши заявил о нежелании фермеров дешево продавать зерно на фоне обещания доплат

Фермеры не торопятся продавать зерно по низким ценам, даже несмотря на обещания в виде доплат со стороны властей. Об этом заявил изданию Wirtualna Polska министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

«Самая большая проблема в том, что фермеры пока не едут в пункты скупки», — отметил Телюс.

По его словам, власти призывают местных фермеров ехать в эти пункты, так как в будущем в последний момент фермеров на этих пунктах может оказаться очень много, что станет определенной проблемой.

Он добавил, что хранилища в Польше должны быть разгружены до сбора нового урожая.

2 мая портал Money.pl сообщил, что польские фермеры пожаловались на то, что помимо украинского зерна и яиц, страну наводнил спирт из Киева. По информации портала, ликеро-водочные заводы в Польше начинают банкротиться из-за того, что в страну поступает дешевый украинский спирт. Это оказывает влияние не только на производителей, но и на поставщиков сырья и работников предприятий.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что власти Польши ввели запрет на импорт украинского зерна, чтобы не отпугнуть избирателей.