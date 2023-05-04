Bloomberg: ЕС разработает наказание для стран, помогающих России обходить санкции

В Европейском союзе (ЕС) обсуждают введение нового механизма рестрикций в отношении стран, которые делают недостаточно для того, чтобы помешать Москва обойти западные санкции. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что первыми ЕС возьмется за тех, кто не сможет объяснить скачки в росте торговли товарами и технологиями. Это должно помочь удержать ряд стран от помощи Москве и перекрыть торговые каналы, которыми она может пользоваться.

В первую очередь подозрение падет на тех, кто не сможет объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями. По словам собеседников, главная цель нового санкционного инструмента ЕС — удержать страны от помощи России и перекрыть торговые каналы, которыми может воспользоваться Москва.

Кроме того, ЕС планирует расширить сферу действия существующих мер, направленных на контроль над экспортом, а также запретить транзит ряда товаров через территорию РФ.

Ранее Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что первый план по санкциям против РФ уже выполнен более чем на 70% и эксперты представили ему новый документ касательно ужесточения ограничений. Украинский лидер добавил, что данный документ «будет на столах у всех ключевых лидеров мира».