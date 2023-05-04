Reuters: Россия и Индия временно заморозили работу над механизмом расчетов в рупиях

Индия и Россия на время остановили работу над механизмом, благодаря которому расчеты проводились бы в рупиях. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на индийских чиновников и источники.

Один из собеседников агентства в правительстве Индии объяснил, что Москва не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий — не полностью конвертируемой валюты, — что, вероятно, произойдет из-за дисбаланса в торговле в пользу РФ. При этом другой источник отметил, что Россия хотела бы получать оплату в юанях.

По словам еще одного источника агентства, что индийская сторона не хочет искать решений по поводу создания механизма торговли в рупиях, так как он попросту не работает. То есть Индия сделала все возможное, чтобы найти эффективные решения этого вопроса, но ничего не вышло.

В Reuters добавили, что задержка в создании нового механизма повлияет на покупателей российских энергоресурсов в Индии, которые хотят снизить расходы на конвертацию валют. При этом сейчас основная часть расчетов идет в долларах.

В конце апреля председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на российском рынке в ближайшей перспективе не появятся финансовые инструменты в индийских рупиях из-за валютных ограничений.