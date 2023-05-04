Deutsche Bank: укрепление евро и ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ могут ослабить доллар

Укрепление курса евро вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики руководства Европейского Центробанка (ЕЦБ) могут привести к ослаблению позиций американского доллара на мировом валютном рынке. Ожидается, что по итогам заседания регулятор поднимет уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 3,25%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Deutsche Bank AG.

«Евро, вероятно, поднимется до самого высокого уровня с 2021 года, поскольку доллар будет слабеть, поскольку Федеральная резервная система сигнализирует о приостановке повышения ставок, а Европейский центральный банк продолжает ужесточать политику <....> пара EUR / USD продолжит свой дрейф выше к 1,15 к середине года», — говорится в материале.

Руководство ЕЦБ продолжительное время проводит ужесточение денежно-кредитной политики. Европейский регулятор несколько раз подряд повышал уровень ключевой ставки для борьбы с ростом инфляции в регионе. В настоящее время планка держится на отметке 3% годовых.

3 мая руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США повысило базовую процентную ставку на 25 пунктов, до 5–5,25% годовых. При этом в настоящее время ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она была на уровне 5,25% годовых.