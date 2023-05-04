Новак: Россия сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля

В настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам, приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

До недавнего времени Новак не указывал, от какого периода будут вестись отсчеты сокращения суточного объема нефтедобычи на российском внутреннем рынке. Он подчеркивал, что данный вопрос следует уточнить. Таким образом, Россия соблюдает приверженность решению о добровольном снижении суточной добычи нефти, пояснил вице-премьер.

«Целевой уровень добровольного сокращения добычи составляет 500 тыс. баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 г. Мониторинг будет вестись по независимым источникам. Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти», — заключил Новак.

1 мая девять стран сырьевого альянса ОПЕК+, включая Россию, начали добровольное снижение добычи нефти до конца 2024 года. При этом общий объем снижения производства должен составить 1,66 млн баррелей в сутки. О намерении дополнительно ограничить добычу помимо РФ объявили Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон.