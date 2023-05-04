«Газпром» подает газ для Европы через «Суджу» в размере 40,8 млн кубометров

«Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,8 млн кубометров. Этот объем был подтвержден украинской стороной, передал ТАСС со ссылкой на представителя газового холдинга. 3 мая объем прокачки составил 40,9 млн кубометров, сказал представитель «Газпрома».

Как говорится в публикации, темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в начале мая на 25% ниже, чем показатели прошлого года. При этом заполненность хранилищ превышает 60%. Поставки сжиженного природного газа в Евросоюз находятся на историческом максимуме, а биржевые цены на газ достигают $420 за 1 тыс. кубометров.

25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с предложением о запрете прямых поставок российского газа в Евросоюз в обход территории Украины. В документе отмечается, что мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов. По его словам, российская промышленность тратит куда меньше средств, чем западные компании. Из-за этого они более конкурентоспособны на мировых рынках при реализации своей продукции.