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За пять лет Судан купил российских беспилотников на 360 млн рублей

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Depositphotos

Экспорт российских беспилотников за 2018–2022 годы достиг 600 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг РФ.

По данным министерства, среди стран-лидеров, закупающих российские беспилотники, оказались Судан и Венесуэла.

В частности Судан закупил российских беспилотников на 360 млн рублей, что составляет 62% от общего объема экспорта. На Венесуэлу приходится 12% от общего объема импорта. Еще 9% от общего объема импорта закупил Узбекистан.

«Доминирование в структуре российского экспорта БАС Судана, Венесуэлы и Узбекистана, по словам представителя Минпромторга, обусловлено потребностями заказчиков из этих государств», — говорится в публикации.

Эксперты полагают, что у российских беспилотников высокий экспортный потенциал.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром 4 мая системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом неизвестный беспилотник. По словам Гусева, в результате атаки никто не пострадал.

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