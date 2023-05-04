За пять лет Судан купил российских беспилотников на 360 млн рублей

Экспорт российских беспилотников за 2018–2022 годы достиг 600 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг РФ.

По данным министерства, среди стран-лидеров, закупающих российские беспилотники, оказались Судан и Венесуэла.

В частности Судан закупил российских беспилотников на 360 млн рублей, что составляет 62% от общего объема экспорта. На Венесуэлу приходится 12% от общего объема импорта. Еще 9% от общего объема импорта закупил Узбекистан.

«Доминирование в структуре российского экспорта БАС Судана, Венесуэлы и Узбекистана, по словам представителя Минпромторга, обусловлено потребностями заказчиков из этих государств», — говорится в публикации.

Эксперты полагают, что у российских беспилотников высокий экспортный потенциал.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром 4 мая системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом неизвестный беспилотник. По словам Гусева, в результате атаки никто не пострадал.