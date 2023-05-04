Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ведомости»: Минфин утвердил финальную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов Российской Федерации утвердило порядок регулирования разового сбора с представителей крупного российского бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова.

Министерство, в частности, направило документ в Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав, Минэнерго, ФНС, Счетную палату.

Как отмечает издание, для введения нового налога потребовалось разработать закон «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» и внести поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 Налогового кодекса (НК). Разовый сбор планируется оформить как «налог чрезвычайного характера», для этого в НК предлагается закрепить новый вид налогов.

По данным газеты, крупный бизнес должен будет перечислить сбор не позднее 28 января 2024 г., при этом можно будет получить скидку, если оплатить заранее.

29 апреля сообщалось, что Минфин подготовил законопроект о разовом взносе компаний в бюджет на 300 млрд рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях