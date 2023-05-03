Глава АТОР сообщила, что путевки в Турцию из Москвы могут подешеветь на четверть

Стоимость туристических путевок из Москвы на турецкие курорты может упасть на четверть при условии увеличения числа рейсов. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

«Мы будем надеяться, что появление дополнительных перевозочный емкостей на турецком направлении позволит повлиять на цены, потому что цены были одной из причин снижающейся динамики продаж на Турцию. Рассчитываем, что появление «горящих» туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить продажи», — сказала Ломидзе.

Во второй половине апреля газета Hürriyet со ссылкой на информацию источников в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана написала, что Москва и Анкара договорились об увеличении количества авиарейсов для российских туристов, которые собираются отдохнуть на турецких курортах. Предполагается, что российские компании в неделю станут выполнять около 720 рейсов, турецкие — 629.

По словам Ломидзе, при росте числа рейсов из Москвы, туры из столицы снизятся в цене до 25%.

Накануне в АТОР сообщили о снижении цен на проживание в отелях со стороны турецких отельеров при условии падения спроса на отдых в этой курортной стране со стороны россиян.