«Росатом» начал строительство третьего энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» в Египте

На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа», которую «Росатом» сооружает в Египте, прошла церемония заливки первого бетона. Строительство данного участка атомной электростанции перешло в активную стадию. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

По словам старшего вице-президента инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Атомстройэкспорт» Александра Корчагина, начало строительства третьего энергоблока станции свидетельствует о том, что «проект набирает темп».

«В прошлом году был дан старт работам на первом и втором энергоблоках. Сегодня мы делаем еще один важный шаг — приступаем к основному этапу сооружения энергоблока №3», — сказал он.

Отмечается, что сооружение первых двух энергоблоков идет согласно плану, всего же на египетской площадке предусмотрено строительство четырех блоков АЭС.

Корчагин также заявил, что для АО «АСЭ» (инжиниринговый дивизион «Росатома», генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства АЭС «Эд-Дабаа») строительство энергоблоков по проекту ВВЭР-1200 — уже привычный и хорошо отработанный процесс. С другой стороны, у проекта сооружения АЭС «Эд-Дабаа» есть «свои индивидуальные особенности».

«Благодарю наших египетских партнеров за слаженную совместную работу. Вместе мы добьемся успеха в реализации этого грандиозного проекта», — добавил Корчагин.

Ранее старший вице-президент инжинирингового дивизиона российской госкорпорации — АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ») Александр Корчагин сообщил, что 19 ноября 2022 года корпорация «Росатом» начала строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» на севере Египта.