Аналитик Юшков заявил, что цены на нефть снижаются из-за опасения рецессии стран Запада

Цена на нефть снижается из-за опасений по поводу возможного ухода экономики западных стран в рецессию. Об этом RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«На нефтяные котировки в основном влияют некие опасения, что экономика западных стран может скатиться в рецессию», — отметил Юшков.

По его словам, многие боятся, что рецессия случится, поэтому пытаются избавиться от нефти сейчас, пока цены держатся на достаточно высоком уровне. Однако в этом случае сама цена на топливо не снижается, падает именно стоимость фьючерса на рынке.

Он добавил, что изменения на нефтяном рынке происходят на фоне роста процентной ставки Федеральной резервной системой. Кроме того, на ситуацию влияет то, что страны ОПЕК+ начали снижать добычу топлива с 1 мая. Однако на реальный баланс спроса на рынке эта ситуация не так сильно влияет, так как сокращение добычи началось всего пару дней назад.

В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что решение нескольких стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало «огромным сюрпризом» для глобального сырьевого рынка. В результате в обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с рецессией из-за повышения цен на энергоресурсы и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центральными банками.