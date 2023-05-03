ЦБ: доля заемщиков в РФ, взявших потребкредит на ипотеку, к концу 2022 года выросла вдвое

В Центральном банке заявили, что доля заемщиков в России, взявших потребкредит на ипотеку, к концу 2022 года выросла вдвое. Об этом сообщается на сайте банка.

Сейчас доля таких заемщиков составляет 7%, отметили в банке.

По данным ЦБ, выдача ипотеки во второй половине 2022 года сопровождалась экстремальным ростом сроков кредитования. В частности, доля 30‑летних кредитов превысила 40% выдач.

Ранее ЦБ России с 1 мая снизил комиссии банков для управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) до 0,2%.

Компаниям, как отмечается, станет выгоднее принимать платежи через СБП после снижения комиссии вдвое, с 0,4%, но не более 10 руб.

В ЦБ также отметил, что для граждан платежи за жилищно-коммунальные услуги будут оставаться бесплатными.

Депутат Госдумы Александр Якубовский добавил, что максимальная комиссия снижается с 1,5 тыс. до 10 руб., что позитивно скажется на деятельности УК.