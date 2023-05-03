Показатель потребительского оптимизма в России поднялся на 4% в первом квартале

Значение потребительского оптимизма в России по итогам первого квартала 2023 года выросло на 4%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследовательской компании NielsenIQ.

«В первом квартале 2023 года значение индекса потребительского оптимизма, измеряемого NielsenIQ, выросло до 104 пунктов (плюс 4 процентных пункта) по сравнению с прошлым кварталом», — отметили в публикации.

По данным компании, показатель индекса не только стал стабильным, но и задал положительный тренд, когда выросла доля покупателей, готовых тратить свои средства. При этом число пессимистично настроенных россиян стало сокращаться. Кроме того, в долгосрочной перспективе потребители готовы тратиться еще больше, если экономическая ситуация будет улучшаться.

Аналитики посчитали, что с начала года наблюдается небольшое оживление потребительского рынка. Однако тренд на экономию все еще сохраняется. Несмотря на это россияне стараются приспособиться к новым условиям к сложившейся экономической обстановке. При этом в 2024 году есть вероятность ухудшения потребительских настроений из-за усиления санкционного давления.

23 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата писал, что потребительские настроения граждан в первом квартале 2023 года улучшилось. Поэтому россияне готовы покупать больше товаров, ожидая роста инфляции.