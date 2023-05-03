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Bloomberg: Европа может прекратить выдачу гражданства за покупку жилья из-за роста цен

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Virginia Mayo/AP

Европа в ближайшее время может прекратить выдачу гражданства за приобретение в странах региона жилья на фоне резкого роста цен на недвижимость и недовольство населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что в Европе постепенно заканчивается эпоха «золотых виз». Например, в феврале стало известно, что программа выдачи паспортов за инвестиции в ближайшие месяцы должна завершиться в Ирландии и Португалии. Это происходит на фоне растущих опасений по поводу резкого подорожания жилья из-за претендентов на гражданство.

Эксперты указали на то, что многие европейские страны сталкиваются с парадоксом. Несмотря на то, что они хотят инвестиций, более богатые граждане имеют привилегированный статус в ущерб широким слоям населения.

Европа запустила программу «золотых виз» после финансового кризиса в 2008 году. Благодаря этой мере в период с 2016 по 2019 году европейские страны регулярно получали около 3,5 млрд. Однако в Еврокомиссии посчитали, что такая инициатива подрывает ценность гражданства Евросоюза.

В середине января агентство Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes сообщило, что россияне стали лидерами среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае в 2022 году.

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