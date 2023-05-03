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Пожар произошел на сухогрузе «Ерофей Хабаров» у причала Владивостока

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Пожар на сухогрузе «Ерофей Хабаров» у причала судоремонтного завода во Владивостоке начался при проведении корпусных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению ведомства, при проведении корпусных работ произошло возгорание во внутреннем помещении сухогруза. В это время судно находилось у причала судоремонтного завода во Владивостоке.

Уточняется, что Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

По информации МЧС, сообщение о пожаре на грузовом судне поступило 3 мая в 15:10 (08:10 по московскому времени). Открытое горение было ликвидировано на площади около 20 квадратных метров, а полностью возгорание потушили в 9:47 по московскому времени. По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в поселке Волна в Краснодарском крае в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами. В настоящее время в восьми приграничных регионах — на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя — действует режим среднего уровня реагирования.

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